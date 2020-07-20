Олександрійський випускник склав ЗНО на 200 балів

Найвищу оцінку на зовнішньому незалежному оцінюванні отримав учень 11-А класу НВК «ЛІТ – СШ ІІ ст, повідомляє «Голос Громади».

Москаленко Владислав, одержав 200 балів ЗНО з математики та 199 балів з фізики.

За інформацією сторінки НВК «ЛІТ – СШ ІІ ст у Фейсбук, Владислав – переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, міської та обласної олімпіад з математики, фізики, двічі лауреат обласної премії обдарованим дітям, нагороджений «золотою» медаллю за високі досягнення у навчанні, тож такий результат став заслуженою закономірністю.

Зокрема, 64% учнів 11-А класу математичного профілю склали ЗНО з математики на високий рівень (10-12 балів, більше, ніж 180 рейтингових балів). Ще 36% – на достатній. Високий рівень ЗНО з фізики продемонстрували 50% учасників. 190 балів і більше одержали шість учнів:

Лук’янець Ярослав – 198 балів,

Максімова Аліна – 195 балів,

Жілєнков Данило – 194 бали,

Жуфалаян Тимур – 191 бал,

Шорін Кіріл – 190 балів.