Зранку в Олександрії на головному проспекті сталася ДТП за участі патрульних автомобілів

Сьогодні зранку в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів патрульних, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на «Моя Олександрія».

Близько 05:00 години ранку на перехресті проспекту Соборного і вулиці Софіївської не розминулись дві патрульні машини й один автомобіль заїхав на острівець безпеки та врізався в дорожній знак.

Ймовірно, що аварія спричинена негодою й автомобілі не впоралися з керуванням і врізалися один в одного.

В аварії постраждали лише транспортні засоби.