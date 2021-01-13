Зранку в Олександрії на головному проспекті сталася ДТП за участі патрульних автомобілів

Сьогодні зранку в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів патрульних, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на «Моя Олександрія».
Близько 05:00 години ранку на перехресті проспекту Соборного і вулиці Софіївської не розминулись дві патрульні машини й один автомобіль заїхав на острівець безпеки та врізався в дорожній знак.
Ймовірно, що аварія спричинена негодою й автомобілі не впоралися з керуванням і врізалися один в одного.
В аварії постраждали лише транспортні засоби.