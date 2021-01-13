Скільки учнів і на які предмети зареєструвались на участь у пробному ЗНО-2021?

За тиждень, з моменту реєстрації на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання, на тестування зареєструвалося понад 13 осіб.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт МОН.

Абітурієнти обрали такі тести:

українська мова і література – 3 205;

українська мова – 889;

історія України – 723;

математика – 3 842;

математика (завдання рівня стандарту) – 586;

фізика – 183;

хімія –155;

біологія – 381;

географія – 147;

англійська мова – 3 039;

французька мова – 9;

німецька мова – 18;

іспанська мова – 1.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 62 167 заявок для участі в пробному ЗНО.

Проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії та результати не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Більш детальну інформацію щодо порядку реєстрації розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 10 квітня 2021 року. Реєстрація триватиме до 19 січня 2021 року.