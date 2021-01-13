Скільки учнів і на які предмети зареєструвались на участь у пробному ЗНО-2021?

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За тиждень, з моменту реєстрації на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання, на тестування зареєструвалося понад 13 осіб.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт МОН.

Абітурієнти обрали такі тести:
українська мова і література – 3 205;
українська мова – 889;
історія України – 723;
математика – 3 842;
математика (завдання рівня стандарту) – 586;
фізика – 183;
хімія –155;
біологія – 381;
географія – 147;
англійська мова – 3 039;
французька мова – 9;
німецька мова – 18;
іспанська мова – 1.

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За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 62 167 заявок для участі в пробному ЗНО.

Проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії та результати не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Більш детальну інформацію щодо порядку реєстрації розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

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Нагадаємо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 10 квітня 2021 року. Реєстрація триватиме до 19 січня 2021 року.

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