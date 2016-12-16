На 25 сесії Олександрійської міської ради депутати влаштували суперечку через бюджет 2017 року.

Так, заступник мера Людмила Давиденко під час виступу зазначила, що депутатам доцільніше було б проголосувати за бюджет з мінімальною заробітною платою 1600, а не 3200. Свою позицію чиновниця пояснила серйозністю питання заробітної плати бюджтеникам, і запропнувала прийняти бюджет в 3200 після того, як його з таким показником мінімальної заробітної плати прийме Верховна Рада.

В свою чергу депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький звернув увагу на те, що мінімальну заробітну плату встановлює Верховна Рада, і вони не мають наразі ніякого впливу на їхнє рішення. Головна ж проблема в тому, що проект бюджету потрапив в руки до депутатів лише вчора, і досконально його вивчити не було змоги. Для прикладу депутат привів суму в 175 тис. грн., яку пропонують включити до бюджету на фінансування КП “Редакція Олександрійської міської газети “Вільне слово”. Цікаво, що рішення щодо роздержавлення вказаного видання було прийняте ще на ХІІ сесії Олександрійської міськради VII скликання від 22.04.2016 № 37. Постає питання: нащо виділяти на нього кошти, якщо воно не буде підпорядковуватись міськраді? Тому депутат запропонував детальніше вивчити цей важливий документ, адже розподілити кошти правильно в такий економічно важкий період є вкрай важливим завданням.

Зауваження Заріцького викликало бурхливу реакцію в окремих депутатів. Так, міський голова Степан Цапюк та Людмила Давиденко відразу ж вказали на те, що депутат був відсутнім на громадських слуханнях, що проходили вчора. На думку посадовців, саме там він міг почути всю потрібну інформацію, за яку вчора ж проголосували присутні там жителі міста. При тому, що олександрійці не бачили проекту на власні очі, а лише ознайомилися з ним зі слів доповідача.

Таким чином, як і передбачалося, як тільки депутати засумнівалися в доцільності запропонованого проекту, представники влади відразу звинуватили їх в позиції “проти громади”, яка, буцімто, вже сказала своє слово.

Після ж гарячої дискусії депутати пішли на перерву.