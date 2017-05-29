Сьогодні, 29 травня 2017 року в Олександрійській військовій частині 2269 пройшли урочисті заходи в пам’ять про загиблих військовослужбовців.

На відкриття постаменту “Захисникам України” вшанувати героїв на плацу військової частини зібралися олександрійці, ветерани, родичі та друзі загиблих, а також голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, міський голова Степан Цапюк, керівник апарату Олександрійської районної ради Олександр Лисенко, депутати, представники духовенства та особовий склад військової частини.

Саме 29 травня 2014-го, 3 роки тому неподалік Слов’янська Донецької області було підбито вертоліт МІ-8, внаслідок чого загинув загинув полковник Бульдович С.І. та капітан Кравченко С.М., а старший лейтенант Макеєнко О.М. був тяжко поранений.

Крім цього, наша військова частина втратила військовослужбовця, ліквідуючи наслідки Чонобильської катастрофи 2 жовтня 1986 року, де при виконанні завдання по дезактивації 4-го блоку АЕС в авіакатастрофі загинув старший механік з авіаційного озброєння та десантного обладнання гв. ст. прапорщик Ганжук М.О., а 25 грудня 2012 року за 500 м. від аеродрому в Олександрії під час ще однієї авіакатастрофи загинули заступник командира вч 2269 підполковник Павлюк В.Ю., штурман вертолітної ланки – льотчик вертолітної ескадрильї капітан Кошель О.І., бортовий авіаційний технік вертолітної ескадрильї старший лейтенант Ігітян Р.А., начальник контрольно-перевірочної станції технічно-експлуатаційної частини капітан Курінний Д.М., технік контрольно-перевірочної станції технічно-експлуатаційної частини прапорщик Олєйніков В.О.

Встановлення пам’ятного знаку “Захисникам України” покликане не забувати про подвиги наших героїв, імена яких викарбувано на камені та в серцях небайдужих.

Присутні вшанували пам’ять хвилиною мовчання та покладанням квітів, а родичам вручили нагороди, якими було посмертно відзначено олександрійських військових. Після чого відбулося освячення знаку та коротка молитва за загиблими.