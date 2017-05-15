13-14 травня у Львові пройшов Чемпіонат України з кіокушинкай карате серед молодших юнаків та дівчат 2003-2008 р.н. і Всеукраїнський турнір серед юнаків та дівчат 2001-2002 р.н.

Загалом в змаганнях взяло участь 780 спортсменів, серед яких були і представники з Олександрії: команди СК «Ояма» і СК «Спарта-17».

Так, після нелегких змагань учасники чемпіонату від СК «Ояма» у своїх вагових/вікових категоріях здобули 3 призових місця. Другу сходинку зайняли Нелепа Артем і Дмитрієв Станіслав, а ІІІ місце привезла до Олександрії Сиволап Вероніка.

Спортсмени ж СК «Спарта-17» привезли додому не лише срібло та бронзу, але і золото: перші місця посіли Мякушко Антон, Бенько Діана, Ліонова Олександра, Чуприна Софія; ІІ місця завоювали Томаровщенко Максим, Мякушко Назарія, Сокорєв Роман, Пилипенко Злата, Ткаченко Софія; ІІІ місце зайняли Головка Діана, Лакатош Юрій, Лагно Дарина, Губа Наталія.

Крім цього, наші спортсмени отримали і спеціальні дипломи: Світлана Лагно отримала звання найкращої спортсменки серед молоді за 2014-2016 роки, Сергій Слинько – кращий тренер молоді 2016 року, Дар’я Поляніна – найкраща спортсменка-юніор за підсумками 2016 року.

Кореспонденти Голосу Громади вітають переможців та бажають ще більше майбутніх злетів на шляху до чемпіонства!