Всупереч рішенню Олександрійської міської ради шостого скликання “Про заборону розміщення малих архітектурних форм по пр. Леніна” від 25 березня 2011 року сьогодні на засіданні виконавчого комітету було розглянуто та у подальшому погоджено встановлення двох МАФів по проспекту Соборному підприємцю Ігорю Гетто.

У самому проекті рішення було запропоновано погодити місця розташування тимчасових споруд аж на 49 років, проте вже під час засідання термін користування було відкореговано спочатку до 3-х років, а згодом до 5 років.

На засідання виконкому сам підприємець не з’явився, але присутній його представник пояснив, що фірма займається будівельними роботами, реалізацією будматеріалів. Тому виникає ще більше питань з цього приводу, адже якщо фірма займається виключно будматеріалами, то з якою метою встановлюються ці кіоски на центральному проспекті міста, навіть попри рішення сесії минулого скликання про заборону. На заперечення одного з депутатів: “Вы же говорили, по проспекту Соборному не будем давать”, – міський голова дав беззаперечну відповідь: “Говорили, что у нас коммунизм скоро будет”.

Чому сьогодні зробили виключення для підприємця та надали дозвіл встановити на проспекті Соборному МАФ – не відомо. Але ймовірно, що вже зовсім скоро центральний проспект прикрасять зовсім нетипові, як для головної вулиці міста, два павільйони. Чи будуть там реалізовувати будівельні матеріали, якими зараз займається фірма підприємця, чи то квіти – покаже час.

З повагою до олександрійської громади!