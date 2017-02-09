Сьогодні у другій половині дня на дверях ліфтів багатьох олександрійських багатоповерхівок з’явилося оголошення від ПП “Олександріяліфт” про те, що з 13 січня 2017 року сплата за технічне обслуговування ліфтів складає 0,52 грн. за 1 кв. метр загальної площі квартири.

Зважаючи на те, що сьогодні вже 9 лютого, не зрозуміло чому мешканців не повідомили вчасно, а лише через місяць. Додзвонитися за вказаним у об’яві телефоном та з’ясувати причини такого невчасного повідомлення мешканців багатоповерхівок, нажаль, виявилося неможливим, адже робочий день, більш за все, у працівників “Олександріяліфт” на час дзвінка вже завершився.