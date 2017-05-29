В суботу, 27 травня на Кіровоградщині виникло 2 пожежі, обидві – у приватному житловому секторі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Одна з пожеж відбулася в с. Олександрійське Олександрійського району. Близько 20:00 вечора рятувальників повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Чарівній.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів на місце події було встановлено, що горить покрівля господарчої споруди на площі 20 м2 та речі домашнього вжитку в ній. Силами вогнеборців о 19:45 пожежу було локалізовано та о 20:35 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Наразі з’ясовуються причини займання.