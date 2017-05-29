Нещодавно набув чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней». Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.

Так, для профілактики та боротьби з африканською чумою свиней для спеціалістів ветеринарної галузі тепер будуть діяти нові норми.

Затверджена Інструкція дає нові визначення процесам, що відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС. Зокрема, запроваджується поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об’єкту тощо.

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Крім цього, документ деталізує, що таке закритий режим роботи, зменшує межі зони захисту та зони спостереження, визначає епізоотичним вогнищем не весь населений пункт, як це було раніше, а лише його частину.

Також відтепер буде дозволена переробка м’яса здорових тварин із зони захисту, які не є інфікованими, але підлягають знищенню.

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