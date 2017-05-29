Нещодавно набув чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней». Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.

Так, для профілактики та боротьби з африканською чумою свиней для спеціалістів ветеринарної галузі тепер будуть діяти нові норми.

Затверджена Інструкція дає нові визначення процесам, що відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС. Зокрема, запроваджується поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об’єкту тощо.

Крім цього, документ деталізує, що таке закритий режим роботи, зменшує межі зони захисту та зони спостереження, визначає епізоотичним вогнищем не весь населений пункт, як це було раніше, а лише його частину.

Також відтепер буде дозволена переробка м’яса здорових тварин із зони захисту, які не є інфікованими, але підлягають знищенню.