Олександрійським водіям, які прямують до Кропивницького доведеться змінити свій напрямок руху

У ході будівництва об’їзної дороги міста Знам’янки на роз’язці доріг на Кропивницький, Київ та Дніпро, учасникам руху доведеться дещо змінити свій напрямок і рухатися допоміжною ділянкою дороги, де не працює важка будівельна техніка.

Таку інформацію, сьогодні 28 листопада, оприлюднила прес-служба САД в Кіровоградської області.

“Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області звертається до учасників руху з проханням не ігнорувати об’їзд, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні дорожників, які працюють на об’єкті“, – йдеться у повідомленні служби.