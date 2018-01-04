Сучасне кардіологічне відділення відкрили в Олександрійській ЦРЛ

Нещодавно в Олександрійській центральній районній лікарні відкрили сучасне кардіологічне відділення, яке було створено на базі терапевтичного відділення.

Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Кардіологічне відділення очолить відомий на Олександрійщині лікар-кардіолог з 20-річним стажем Павло Куниця. Відділення наразі розраховане на 15 ліжок. Вже придбане необхідне медобладнання: два сучасні кардіомонітори, електрокардіограф, глюкометри та систему відеоспостереження, кисневий концентратор, кілька медикаментозних дозаторів, тонометри, пульсометри та інше обладнання, що є нагальним для надання хворим кардіологічної допомоги».

Оглянути нове відділення завітав голова Олександрійського району Богдан Куруп, який оглянув наявне обладнання та поспілкувався з головним дікарем ОЦРЛ Валентиною Гарагулею. Валентина Корніївна повідомила, що у планах придбати для нового відділення ангіограф.