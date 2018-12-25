УДСНС та поліція Кіровоградської області попереджають!!!

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Кіровоградської області оголошено штормове попередження. Поради щодо поведінки у таких ситуаціях надало Управління ДСНС в Кіровоградській області на своєму сайті.

Так, рятувальники попереджають:

З оголошенням штормового попередження – необхідно обмежити пересування, особливо на власному транспорті, створити удома необхідний запас продуктів (води, палива), виконати герметизацію житлових приміщень, що допоможе зберегти тепло і зменшить витрати палива. Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у дорозі, далеко від людського житла.

Заметені снігом дороги, втрата видимості викликають повну дезорієнтацію на місцевості. Під час руху на автомобілі не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, повністю закрити жалюзі машини, укрити двигун зі сторони радіатора. Якщо є можливість, автомобіль треба встановити двигуном у навітряну сторону. Періодично треба виходити із автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим під снігом.

Крім того, не занесений снігом автомобіль – гарний орієнтир для пошукової групи. Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для уникнення «розморожування двигуна». При прогріванні автомобіля важливо не допускати затікання в кабіну (кузов, салон) вихлопних газів; з цією метою важливо слідкувати, щоб вихлопна труба не завалювалася снігом. Якщо у дорозі разом опинилося декілька чоловік (на декількох автомобілях), доцільно зібратися разом і використати один автомобіль як укриття; із двигунів необхідно злити воду. Ні в якому разі не можна залишати укриття – автомобіль: у сильний снігопад (хуртовину) орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через декілька десятків метрів можуть бути загублені.

У сільській місцевості з отриманням штормового попередження необхідно терміново заготувати у необхідній кількості харч і воду для тварин. Під час ожеледі пересування пішоходів ускладнюється, обвалення різних конструкцій і предметів під навантаженням стане реальною загрозою для людей (травматизм). Слід уникати перебування у старих будівлях, під лініями електропередач і зв’язку та поблизу їх опор, під деревами.

Наразі на Кіровоградщині продовжує роботу ситуаційний центр поліції області. Про це повідомляє Поліція Кіровоградської області. Спільно з працівниками поліції наразі працюють й інші служби та відомства. “До патрулювання вздовж автотрас та дорожніх магістралей в кожному населеному пункті залучено працівників секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів, управління патрульної поліції області, управління поліції охорони. При необхідності надають важку техніку поліцейським представники місцевих сільгосппідприємств”, – йдеться у повідомленні відомства.

Окрім цього, поліцейські звертаються до усіх водіїв з проханням не виїздити у дорогу без нагальної потреби, але якщо вже негода таки застала у дорозі – негайно телефонувати на “102”.