Уродженець Олександрії очолив Кременчуцький районний відділ поліції

Вчора, 22-го серпня, керівник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар представив особовому складу нового керівника районного відділення поліції.

Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

Відповідно до наказу Головного Управління Національної поліції в Полтавській області виконуючим обов’язки начальника Кременчуцького районного відділення поліції призначений майор поліції Юрій Сухомлин.

Юрій Сухомлин народився 25 травня 1981 року в місті Олександрія. У 2003 році закінчив Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. В 1999 році розпочав службу в правоохоронних органах.

Працював на різних посадах в Кіровоградській області, а останнім часом — на посаді заступника керівника 2-го відділення поліції Кременчуцького відділу поліції (м.Горішні Плавні).