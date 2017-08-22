Сьогодні на засіданні Кіровоградської обласної ради було прийнято рішеня про фінансування проекту “Реконструкція русла річки Березівка”.
Цей проект включає в себе відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану в м. Олександрія Кіровоградської області. На очищення Березівки виділено 3055 тис.грн.
Кошти будуть виділені з обласного бюджету та Державного фонду навколишнього природного середовища України.
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Нагадаємо, що минулого року від стадіону «Ніка» до супермаркету АТБ розчистили прибережну зону від сміття, підготували ґрунт для спорудження прибережних відкосів.