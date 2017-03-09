В Олександрії зникла жінка з 5-річною донькою

В Олександрі розшукують зниклу молоду маму, яка пішла прогулятися зі своєю донькою та не повернулася. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на Олександрійський відділ поліції.

Учора, 8 березня, о 03:10 до Олександрійського відділу поліції ГУНП по тел. «102» надійшло повідомлення від Наталі Бірко про те, що її донька Поліна Гнидюк та онука Вероніка, що гостювали в неї протягом останніх 2-х місяців, 07 березня 2017 року близько 16.00 пішли з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернулись.

При собі мали мобільний телефон 0958188208, 0969557346 (на даний час вимкнені).

Прикмети:

Доньки – гр. Гнидюк П.О. на вигляд 20-25 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне довге. Одягнена в коричневу куртку, сині джинси, чорні черевики. Зі слів матері, не хворіла, раніше не уходила, алкогольними напоями не зловживає.

Онуки – гр. Гнидюк Вероніка Сергіївна, 27.01.2012 р.н., зріст 120-125 см, худорлявої статури, одягнена в рожеву куртку, рожеву шапку, чорні штани, рожеві чобітки.

У разі наявності будь-якої інформації, звертайтеся за телефоном (05235) 4-02- 75 – Чергова Частина Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, факс (05235) 4-06- 02, мобільний телефон: 099-748- 61-31, 097-689- 12-09. Електронна адреса: SKR@ago.pol12.kirov.ua deg.aleg@pol12.kirov.ua