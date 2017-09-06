В жовтні планується завершити реконструкцію фасаду міського палацу культури (ФОТО)

В Олександрійському міському палаці культури, що по вул. 6-го Грудня, 2, завершується реконструкція фасаду театру.

«Наразі вже практично виконано ремонт фасаду, на днях буде встановлено огородження на балкон (зовні). Плануємо повністю реконструкцію фасаду завершити в жовтні», – розповів кореспондентам Голосу Громади працівник підрядної організації.

Нагадаємо, що ремонтні роботи розпочалися 8-го вересня минулого року. Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету за програмою Фонду регіонального розвитку та з бюджету міста (10%).

5 липня очільник області Сергій Кузьменко обговорив з міським головою Степаном Цапюком, керівником фірми «Софіт» М.Осокіним та архітектором В.Олейніковим питання щодо подальшої реставрації міського Палацу культури.