В Україні почав діяти оновлений поділ регіонів на карантинні зони: яка ситуація на Кіровоградщині?

Вчора, 14 вересня, набув чинності оновлений поділ України за рівнем епідеміологічної небезпеки, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До “червоної зони” зарахували 37 міст та районів, а саме:

“Червона зона”: місто Чоп Закарпатської області;

“Помаранчева зона”: міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Забороняється: робота хостелів, турбаз тощо (окрім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій до лікарень; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів, закладів культури; приймання нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

“Жовта зона”: До цієї зони потрапили: міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають “кризові” послуги.

“Зелена зона”: Повністю “зеленими” залишаються Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Обов’язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.