За місяць рибне господарство Кіровоградщини зазнало збитків на понад 1,1 мільйона гривень

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За останній місяць літа Управлінням оперативного реагування Держрибагентства зафіксувало порушень на понад 1,1 млн грн збитків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Серед порушень природоохоронного законодавства були складені протоколи стосовно грубого порушення Правил рибальства), незаконне придбання чи збут водних біоресурсів, зокрема, оформлено два акти виявлення і вилучення майна, власник якого не встановлений.

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Найбільшу кількість порушень зафіксовано в Київській області. Також факти порушень природоохоронного законодавства фіксувалися на території Черкаської та Херсонської областей.

Держрибагентство закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію» відомства: 0 (800) 50-52-50.

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