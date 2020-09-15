Відмінили довідку про судимість при реєстрації документів на місцевих виборах

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Уряд України прийняв Закон “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах”, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Ракурс.

Завдяки даному Закону спрощено умови реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).

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Законом вилучено пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, що вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах, встановивши для всіх кандидатів однакові умови щодо підтвердження несудимості шляхом зазначення про це відомостей у автобіографії.

Закон набирає чинності з моменту його оприлюднення на сайті Уряду.

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