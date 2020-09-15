Як проходитимуть місцеві вибори-2020 в Олександрії: Уряд затвердив низку карантинних правил

Вчора, 14 вересня, Кабінет міністрів України затвердив низку протиепідемічних заходів під час проведення виборів в умовах карантину, повідомляє «Голос Громади».

Ухвалені правила стосуються, зокрема, проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні.

Документ передбачає низку додаткових вимог щодо стримування епідемії: