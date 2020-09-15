Як проходитимуть місцеві вибори-2020 в Олександрії: Уряд затвердив низку карантинних правил

Вчора, 14 вересня, Кабінет міністрів України затвердив низку протиепідемічних заходів під час проведення виборів в умовах карантину, повідомляє «Голос Громади».
Ухвалені правила стосуються, зокрема, проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні.
Документ передбачає низку додаткових вимог щодо стримування епідемії:
- Опитування виборців щодо наявності симптомів ОРВІ, температурний скринінг усім, хто приходить до виборчих комісій;
- Наявність на вході до приміщення виборчої комісії антисептиків для рук
- Обладнання місць для збору та утилізації засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок, тощо).
- Нанесення у приміщеннях розмітки задля дотримання соціальної дистанції не менше метра
- Рух виборців на вхід та вихід має бути розділений
- Рекомендується одночасне перебування у приміщенні виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.
- Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, мають бути виготовлені з придатних до дезинфекції матеріалів. Використання тканини на столах не дозволяється.
- Члени виборчої комісії мають дотримуватись фізичного дистанціювання – сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.
- Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення – не рідше одного разу на 4 години.
- Можна оброблювати окремі частини виборчих скриньок, але потрібно не допустити потрапляння речовин та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки.
- Виборці мають дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.
- До виборчих дільниць не рекомендовано брати дітей.
- Рекомендується користуватись у дільницях особистою ручкою
- Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).
- Засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування.
- У разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени комісії можуть продовжувати роботу при відсутності небезпечних симптомів.
- У разі контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.
- До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, СІЗО, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти ПЛР-тест.
- Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.
- Розширено перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.