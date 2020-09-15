Як розпочали роботу виборчі комісії Олександрії та району у перший день прийняття документів на реєстрацію кандидатів

Олександрійський район поділений на 6 округів, в районі створено 24 сільських та 2 селищних територіальних виборчих комісій.

Сьогодні, 15 вересня, у перший день прийняття документів на реєстрацію кандидатів у депутати, голів сільських й селищних рад, та міських голів кореспонденти «Голосу Громади» дізнавались, як розпочали роботу деякі виборчі комісії району та міста Олександрії.

Свою роботу Олександрійська міська територіальна виборча комісія розпочала, як вже раніше повідомлялося, з порушень, адже під час реєстрації кандидатів була відсутня печатка, яку нібито поклали до сейфа, а ключі від нього забрала з собою голова комісії.

Далі журналісти відвідали Олександрійську районну територіальну виборчу комісію, де присутні члени комісії зазначили, що робота розпочалась належним чином, документи в порядку, печатка на місці, регулярно збирають голів, консультують та надають інформацію, а також інформаційні посібники, тощо.

Наступний пункт огляду – Приютівська селищна територіальна виборча комісія. Комісія наголосила, що прийом документів відбувається згідно закону України «Про місцеві вибори» та виборчого кодексу, й вже зранку зареєстрували 8 кандидатів у депутати.

Також кореспонденти ознайомились з роботою Новопразької селищної територіальної виборчої комісії, яка працює злагоджено та відповідно до всіх встановлених норм й без інцидентів. На 9:00 годину ранку зареєстрували відразу двох кандидатів у депутати та одного кандидата на посаду селищного голови.



Приміщення територіальних виборчих комісій, у своїй більшості, підготовані для роботи ТВК. Вони достатньо просторі й світлі, є можливість зберігати соціальну дистанцію і дотримуватись карантинних правил. Облаштовані необхідними меблями та комп’ютерною технікою.