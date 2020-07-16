Без направлення лікаря: відтепер на Кіровоградщині всі охочі можуть здати тест на COVID-19

Відтепер, у Кропивницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоровья” можна буде скористатись платною послугою з ПЛР-тестування на наявність в організмі коронавірусу COVID-19, повідомляє «Голос Громади».

Відбір зразків біологічних матеріалів для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) буде проводитися медиками за адресою: вул. Пушкіна, 40/9, м. Кропивницький.

Вартість проведення одного ПЛР-тестування сягатиме 780,60 гривень.

Якщо ви хотіли б ознайомитися з цією інформацією більш детально, ви можете звернутися за наступним телефонним номером: (0522) 33 12 97.