Чи підуть учні Олександрійщини навчатися до шкіл з 1 вересня?

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про те, що МОЗ розробляє чіткі правила, за якими діти підуть навчатися до шкіл з 1 вересня.

Повідомляє «Голос Громади».

“Ми зараз дуже ретельно розробляли правила, за якими наші діти підуть вчитися 1 вересня. Спільно з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, в тому числі дивимося, яким чином це відбувається за кордоном. Хочемо взяти кращі практики і зробити процес навчання наших дітей максимально комфортним і максимально безпечним. Зараз можу сказати, що це буде обов’язкове вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу в навчальні заклади, а також обов’язкове вимірювання температури для дітей. При температурі 37,2 і вище ні працівники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання “, – зазначив Міністр.

Зокрема, дорослі, що приводять та забирають дітей повинні бути в масці, а в навчальних закладах мають бути антисептики.

“Я сподіваюся, що на наступному тижні всі ці правила будуть розроблені і ми будемо представляти їх на затвердження для того, щоб заздалегідь всі знали, яким чином будуть навчатися наші діти, і щоб власники навчальних закладів могли підготуватися до навчального року”, – підсумував глава МОЗ.