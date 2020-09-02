Безробітні Кіровоградщини з інвалідністю вчилися актуальним професіям та підприємницькій діяльності у сфері малого бізнесу

Протягом січня-серпня 2020 року за направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 30 осіб з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації. Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 3 навчальних закладів та 16 підприємств області.

Професійне навчання осіб з інвалідністю проводилося за професіями кухаря, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, продавця-консультанта, масажиста, слюсаря-ремонтника, оператора комп’ютерного набору, а також за напрямками підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу та дотримання безпечного ведення робіт тощо.

У січні-серпні 2020 року професійне навчання осіб з інвалідністю проводилось за 16 професіями, спеціальностями та напрямами. За груповою формою в навчальних закладах проходили навчання 11 осіб, з них 1 – в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Постійно організовується професійне навчання осіб з інвалідністю безпосередньо на виробництві з метою адаптації їх на робочому місці та набуття практичних навичок. У такий спосіб проходили навчання 19 осіб з інвалідністю на підприємствах області. Працевлаштовані на підприємства регіону після проходження професійного навчання 20 осіб.