Що не день, то новий антирекорд: в Україні майже 2500 тисячі нових випадків коронавірусної хвороби

На ранок 02 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали, повідомляє “Голос Громади”.За добу зафіксовано 2495 нових випадків. Загалом проведено 1 597 707 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4109 випадків;
Волинська область — 5589 випадків;
Дніпропетровська область — 2454 випадки;
Донецька область — 1505 випадків;
Житомирська область — 3442 випадки;
Закарпатська область — 7697 випадків;
Запорізька область — 1657 випадків;
Івано-Франківська область — 9522 випадки;
Кіровоградська область — 826 випадків (+10 за добу);
м. Київ — 13 878 випадків;
Київська область — 5842 випадки;
Львівська область — 14 907 випадків;
Луганська область — 346 випадків;
Миколаївська область — 1320 випадків;
Одеська область — 7697 випадків;
Полтавська область — 832 випадки;
Рівненська область — 9396 випадків;
Сумська область — 1571 випадок;
Тернопільська область — 6395 випадків;
Харківська область — 9640 випадків;
Херсонська область — 424 випадки;
Хмельницька область — 2630 випадків;
Чернівецька область — 10 487 випадків;
Черкаська область — 1642 випадки;
Чернігівська область — 1990 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.