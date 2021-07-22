До відома олександрійців! Інформація про наявну вакцину від коронавірусу в медзакладах міста

Доводимо до відома мешканців Олександрії про наявність вакцини від коронавірусу у місті, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

На сьогодні по місту залишок вакцин для щеплення проти COVID-19 становить 373 дози:

– вакцини CoronaVac (для вакцинації та ревакцинації) – 243 дози;

– вакцини AstraZeneca (для ревакцинації) – 130 доз.

Центр масової вакцинації населення працюватиме в будні лише при достатній кількості охочих зробити щеплення. Номер телефону для попереднього запису – 068 524 27 49.

У будні дні імунізацію також можна пройти у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги, 2 поверх, каб. 216.