Майже сотню неоформлених найманих працівників було виявлено під час перевірки в Олександрії

98 найманих працівників було виявлено у 72 ФОП під час проведення перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з початку року. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Олександрійської міської ради.

Так, з початку року було проведено 332 обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на території Олександрійської громади. Зазначається, що із 98 виявлених неоформлених працівників було легалізовано працю 90 осіб і 2 особи зареєструвалися як ФОП.