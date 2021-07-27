Майже сотню неоформлених найманих працівників було виявлено під час перевірки в Олександрії

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98 найманих працівників було виявлено у 72 ФОП під час проведення перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з початку року. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Олександрійської міської ради.

Так, з початку року було проведено 332 обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на території Олександрійської громади. Зазначається, що із 98 виявлених неоформлених працівників було легалізовано працю 90 осіб і 2 особи зареєструвалися як ФОП.

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