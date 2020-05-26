Допомога по частковому безробіттю: перші 710 роботодавців Кіровоградщини незабаром отримають підтримку у період карантину

На Кіровоградщині почала діяти програма з надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцям з числа малого та середнього підприємництва, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградська ОДА.

За цією державною програмою на Кіровоградщини виділено 50 мільйонів гривень.

На 25 травня обласний центр зайнятості прийняв майже 150 позитивних рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, зокрема 10 підприємств Олександрійщини вже її отримали. За результатами прийнятих рішень 710 найманих працівників, які тимчасово залишилися без роботи у період карантину, найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю.

Дана держпрограма в першу чергу направлена на збереження робочих місць, а надалі – стимулювання активності та відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції.