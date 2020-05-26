У ВР зареєстрували законопроект, щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати

Мінімальну заробітну плату можуть підняти із першого липня, повідомляє «Голос Громади».

У четверг,14 травня 2020 року, у Верховній Раді зареєстровано проект Закону №3482 “Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати до розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб”.

Як пояснюють законотворці, ст. 9 Закону «Про оплату праці» передбачено, що мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас Держбюджетом-2020 затверджено розмір мінімальної заробітної плати нижче цього розміру. Так, у березні 2020 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становив 4884 грн, що на 161 грн або 3,4% більше затвердженого розміру мінімальної заробітної плати.

З огляду на це, законопроектом пропонується встановити у 2020 році мінімальну заробітну плату: