Олександрійщина готується до участі у виставці «AGROEXPO – 2020»

Днями перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль провів засідання організаційного комітету щодо участі представників району на Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки та технологій «АGROЕXPO – 2020», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

На засіданні розглядали питання щодо стану підготовки та переліку учасників виставки, обговорили концепцію презентації Олександрійщини на гідному рівні з дотриманням карантинних заходів.

По завершенню зібрання прийнято відповідні рішення та надано доручення керівникам структурних підрозділів щодо підготовки та проведення запланованого заходу.

Виставка «АGROЕXPO – 2020» проходитиме з 30 вересня по 3 жовтня в м. Кропивницький.