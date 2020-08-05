Стало відомо, коли може розпочатися навчання в українських вишах: названі дві дати

Новий навчальний рік не за горами. І якщо з формою навчання у школах наразі визначились, то у МОН вирішили прояснити ситуацію і з вишами, повідомляє «Голос Громади» на сайт Урядового порталу.

Освітній процес розпочинатиметься відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС, та відповідно до розподілу країни на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Однак, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених урядовою постановою № 641. У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за таким розкладом: для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти, – у період з 1 до 15 вересня 2020 року; для студентів старших курсів, починаючи з другого, – з 1 вересня 2020 року; для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 до 15 вересня 2020 року.