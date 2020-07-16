Голови олександрійських кварталкомів «отримали по заслугах»

Олександрійська міська рада виділила для одноразової виплати головам квартальних комітетів сто тисяч гривень.

У переліку «лауреатів» премії міської влади – 50 очільників цієї «первинної ланки самоорганізації населення» (як прийнято офіційно називати голів кварталкомів): це Муравйова Валентина Петрівна, Челоузова Наталія Іванівна, Ткач Жанна Дмитрівна, Ліпецька Віта Іванівна, Тригубенко Володимир Ілліч, Оніщенко Валентина Павлівна, Замша Алім Іванович, Богданова Євгенія Григорівна, Чигрин Любов Миколаївна, Сушина Наталія Дмитрівна, Возіян Неля Григорівна, Сорокун Таміла Володимирівна, Каліновська Тетяна Володимирівна, Вексельман Олена Григорівна, Фоменко Валентина Іванівна, Вігінська Людмила Олексіївна, Бережна Тамара Володимирівна, Кулікова Тамара Володимирівна, Косенко Катерина Євгенівна, Шамраєва Галина Сергіївна, Швець Олександр Михайлович, Гаркуша Ірина Миколаївна, Великий Володимир Іванович, Запарій Тетяна Анатоліївна, Дяченко Любов Дмитрівна, Медведенко Людмила Анатоліївна, Антоненко Любов Михайлівна, Терпиловська Тетяна Володимирівна, Кривко Ганна Іванівна, Задорожнюк Людмила Михайлівна, Сохань Тетяна Андріївна, Запорожченко Сергій Федорович, Первак Лариса Володимирівна, Хімчак Лариса Миколаївна, Руда Ганна Григорівна, Пасєчнік Ганна Марківна, Резніченко Володимир Іванович, Лаврик Віталій Євгенович, Виноградова Ірина Володимирівна, Бугрим Ірина Миколаївна, Шумило Тетяна Михайлівна, Камінська Любов Павлівна, Піскун Валентин Іванович, Неілко Галина Семенівна, Петрова Лідія Омелянівна, Жушман Ольга Іванівна, Мілентієва Лариса Олександрівна, Костенко Олександр Васильович, Бабенко Сергій Георгійович, Шкелебей Надія Вікторівна.

Розміри одноразових виплат у всіх перелічених громадських ватажків не однакові: вони лежать у межах від 1300 до 3700 гривень на одну особу. Рішення про нагороду міськрада ухвалила згідно з Програмою заохочення голів квартальних комітетів, враховуючи подання ради голів квартальних комітетів міста, за активну участь у роботі органів самоорганізації населення, сумлінне виконання завдань, покладених на квартальні комітети.