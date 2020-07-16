Хто в Олександрії «соціально найважливіший»?

Олександрійська міська рада визначила перелік орендарів майна, що надають соціально важливі послуги населенню, повідомляє «Голос Громади».

Рішення сесії міськради було ухвалене на вимогу державних законодавчих норм стосовно надання в оренду нежитлових приміщень, за якою орендарям, що увійшли до згаданого переліку, надаватимуться певні пільги.

Так, згідно рішенням міської ради, соціально важливі послуги в Олександрії надають: Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»; Акціонерне товариство «УКРПОШТА»; Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»; Громадська організація «МАТЕРІВ ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ ОЛЕКСАНДРІЇ «СЕРЦЕ МАТЕРІ»; Комунальне підприємство «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ»; Комунальне підприємство «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» Олександрійської міської ради; Комунальне підприємство «МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» Олександрійської міської ради; Олександрійська громадська організація воїнів – інтернаціоналістів «СОЛДАТИ В АФГАНІ»; Громадська організація «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СПІЛКА ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ»; Громадська організація «МІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНВАЛІДІВ ДИТИНСТВА, ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ІНВАЛІДІВ ПРАЦІ «ВІРА»; Благодійна організація «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШЛЯХ ДО ЖИТТЯ»; Олександрійська міська організація ветеранів України; Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ» ДЛЯ ДІЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ»; Комунальне підприємство «МУНІЦИПАЛЬНА БЕЗПЕКА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»; Кіровоградська обласна організація українського товариства глухих.

Крім того, міська рада визначила тимчасово (до кінця поточного року) перелік орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню, яким продовжено без проведення аукціону термін дії договорів оренди нежитлових приміщень. У переліку – державна установа «Центр пробації», одна громадська організація спортивно-масового спрямування, управління Олександрійської єпархії УПЦ та 31 суб`єкт різного приватного підприємництва.