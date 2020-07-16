Хто в Олександрії «соціально найважливіший»?

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Олександрійська міська рада визначила перелік орендарів майна, що надають соціально важливі послуги населенню, повідомляє «Голос Громади».

Рішення сесії міськради було ухвалене на вимогу державних законодавчих норм стосовно надання в оренду нежитлових приміщень, за якою орендарям, що увійшли до згаданого переліку, надаватимуться певні пільги.

Так, згідно рішенням міської ради, соціально важливі послуги в Олександрії надають:  Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»; Акціонерне товариство «УКРПОШТА»; Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»;    Громадська організація «МАТЕРІВ ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ ОЛЕКСАНДРІЇ «СЕРЦЕ МАТЕРІ»;    Комунальне підприємство «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ»; Комунальне підприємство «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» Олександрійської міської ради; Комунальне підприємство «МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» Олександрійської міської ради; Олександрійська громадська організація воїнів – інтернаціоналістів «СОЛДАТИ В АФГАНІ»; Громадська організація «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СПІЛКА ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ»; Громадська організація «МІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНВАЛІДІВ ДИТИНСТВА, ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ІНВАЛІДІВ ПРАЦІ «ВІРА»; Благодійна організація «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШЛЯХ ДО ЖИТТЯ»; Олександрійська міська організація ветеранів України; Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ» ДЛЯ ДІЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ»; Комунальне підприємство «МУНІЦИПАЛЬНА БЕЗПЕКА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»; Кіровоградська обласна організація українського товариства глухих.

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Крім того, міська рада визначила тимчасово (до кінця поточного року) перелік орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню, яким продовжено без проведення аукціону термін дії договорів оренди нежитлових приміщень. У переліку – державна установа «Центр пробації», одна громадська організація спортивно-масового спрямування, управління Олександрійської єпархії УПЦ та 31 суб`єкт різного приватного підприємництва.

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