Громадам Кіровоградщини розкажуть як створити медіа про свою ОТГ

У четверг, 2 липня, відбудеться онлайн-ефір де Агенція сталого розвитку “Хмарочос” розкаже про те, як створити медіа про свою громаду: прості кроки, доступні рішення, перевірені підходи, повідомляє «Голос Громади».

Онлайн-ефір розпочнеться 2 липня о 16.00 на сторінці Агенція сталого розвитку “Хмарочос”.

Зустріч відбуватиметься у форматі фейсбук-трансляції на сторінці Агенція сталого розвитку “Хмарочос”. Модераторкою виступатиме Ірина Ткаченко, координаторка проєкту “Голос громади у місцевому самоврядуванні” (Програма DOBRE)

Захід проводиться в рамках онлайн-школи для грантерів Спілкою «Громадські ініціативи України» та Агенцією сталого розвитку «Хмарочос» в рамках проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» Програми USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Вперше на гостьовому майданчику нашої кухні буде тісно від кількості гостей-практиків! Уявляєте, скільки цікавих ідей, дієвих порад можна отримати за час зустрічі!» – зазначили на сторінці відомства