Громадський «КУБ» готовий до співпраці «на міжнародному рівні»

В Олександрії 6 квітня відбулася презентація нещодавно створеного громадського простору «КУБ ХАБ», повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від засновника проєкту.

Нагадаємо: вперше про цей проєкт в нашому місті почули на початку лютого нинішнього року і він тоді називався просто «Громадський хаб». Про презентацію задуму його автором, головою ГО «Сучасні громадські ініціативи» Віктором Голобородьком свого часу розповідав «Голос Громади». Ідею В.Голобородько тоді означив так: «Мета проєкту – запустити процеси донесення та реалізації ідей громадськості в Олександрії. Громадські ініціативи повинні стати реальністю, щоб олександрійці, які мають ідеї для розвитку міста, отримали власний майданчик для їх реалізації. Для цього і потрібен хаб (простір, центр), де можна буде збиратися, проводити зустрічі та різні заходи. Для максимально продуктивної роботи громадського простору планується залучати досвідчених підприємців, експертів». Як планувалося тоді, хаб мав стати до дії на початку квітня, про що «Голос Громади» обіцяв повідомити додатково.

І от презентація втіленої ідеї під назвою «КУБ ХАБ» відбулась 6 квітня у приміщенні за адресою пр.Соборний, 51/1. (КУБ — це скорочене поєднання «Культура, урбаністика, бізнес», що на думку ініціаторів, має лежати в основі ефективної діяльності громадського простору в Олександрії).

У заході взяли участь Віктор Голобородько, секретар міської ради Вікторія Косяк; керівник хабу, депутат міської ради Олег Панібратенко; працівники музейного центру, бібліотек, дитячих позашкільних закладів міста.

В.Голобородько доповів про діяльність хабу, яка ставить за мету розвиток активного громадянського суспільства, його участь у формуванні та здійсненні соціальних, бізнесових, освітніх, культурних та інших різноманітних проєктів як самостійно, так і в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, державними інституціями.

На презентації був присутнім також гість з Німеччини Юрген Ханзен, депутат парламенту міста Гельзенкірхен, який з робочим візитом перебував у місті Кременчуці і виявив бажання ознайомитися з Олександрією. Оглянувши місто, він на зібранні поділився з присутніми своїми враженнями і переконанням, що в Олександрії достатньо можливостей для реалізації означених задумів.

(Потім Віктор Голобородько зауважив «Голосу Громади»: «Гість справді дуже цікавий. Він з міста колишньої НДР і це місто також мало шахтарську історію. Тому є шанс завдяки активності Олександрійського громадського простору “КУБ”, зав’язати тісні взаємостосунки з німецьким екс-гірничим містом. Як на мене, дуже цінними можуть бути поради та досвід щодо переходу від пост-шахтарського міста у місто з багатофункціональною та самодостатньою економікою. Раціоналізму та наполегливості у німців варто повчитися, вони розумно і якісно трансформували свою економіку та суспільство, поєднуючи екс-НДР та ФРН, тобто два різних світогляди на напрямки розвитку суспільства. До речі, наш гість дуже любить футбол і він був у захваті від рівня олександрійського стадіону та ще від нашого театру, який назвав «перлиною Олександрії»).

А на презентації секретар міської ради Вікторія Косяк у своєму виступі подякувала гостю за цікавий діалог: «Нам дуже приємно зустрічати вас у нашому місті, оскільки я бачу досвідченого колегу. Впевнена, що у подальшому ми будемо реалізовувати спільні проєкти через нашу співпрацю».

Таким чином, раніше анонсований, як місцевий, проєкт вже набув завершених обрисів і досить несподівано пройшов презентацію навіть на «міжнародному рівні». «КУБ ХАБ» готовий до співпраці з громадськістю міста.

(Фото: сторінка «КУБ ХАБ» у Facebook)