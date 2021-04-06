Міська влада і спецслужби міста запрошують олександрійців у «Безпечну Олександрію»

6 квітня в Олександрійській міській раді відбувся брифінг, метою якого була популяризація веб-сервісу у мережі Telegram групи «Безпечна Олександрія», повідомляє «Голос Громади».

У брифінгу взяли участь міський голова Сергій Кузьменко, перший заступник міського голови Юрій Гугленко, керуючий справами виконавчого комітету міськради Сергій Завалій, начальник Олександрійського районного відділу поліції Володимир Хвостов, начальник Олександрійського Управління ДСНС України у Кіровоградській області Дмитро Колісник, заступник начальника управління житлово-комунального господарства міста Віталій Бондаренко та представники місцевих ЗМІ.

Як зазначалося на зустрічі, популярний безплатний кросплатформенний клауд–месенджер Telegram, доступний для власників смартфонів, планшетів та ПК, повинен сприяти швидкій комунікації між користувачами-членами групи «Безпечна Олександрія» у Телеграм-чаті. Цей месенджер дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та медіафайлами, що у даному випадку допоможе олександрійцям оперативно повідомляти в групі про виявлені кримінальні події, надзвичайні пригоди тощо для подальшого реагування на них правоохоронних органів, комунальних служб, міської влади.

Міський голова С.Кузьменко у своєму виступі зазначив, що вважає такий телеграм-чат додатковим і ефективним інструментом для співпраці міської влади, правоохоронних органів та мешканців міста. І він взагалі не є новим: дописувачі у месенджері Телеграм-каналу досить активно спілкуються в цій групі з питань безпеки життєдіяльності міста. Це підтвердив у свою чергу і начальник райвідділу поліції Володимир Хвостов, нагадавши, що група «Безпечна Олександрія» створена ще у 2018 році за ініціативи новопризначеного тоді начальника ГУ Нацполіції у Кіровоградській області Романа Козьякова. Схвально про додатковий засіб комунікації відгукнулися й інші учасники брифінгу.

Отож питання на часі – розширити коло користувачів, залучивши до групи як мешканців Олександрії, так і представників вищезгаданих державних служб та органів влади, включаючи крім них і комунальну «Муніципальну безпеку». У підсумку присутні через засоби масової інформації звернулися до олександрійців із запрошенням стати учасниками групи «Безпечна Олександрія» та порекомендували, якими мають бути повідомлення.

Отже, дописувач має зазначити суть події; точну адресу, де відбувається чи відбулася подія; час; за можливості – фото з місця події; контактний телефон заявника (для подальшого уточнення обставин). Теми, які не стосуються порушень правопорядку, надзвичайних подій, пригод тощо, у чаті не вітаються і не повинні бути присутні. А завідомо фейкова інформація взагалі буде відстежуватися і її надавачі притягуватимуться до відповідальності згідно з чинним законодавством – так зазначалося на брифінгу у відповідь на запитання журналістів.

Посилання для бажаючих вступити в групу: https://t.me/joinchat/RKgLvKaETl659IE-

(Для довідки: на момент цієї публікації в групі «Безпечна Олександрія» телеграм-каналу були зареєстровані 301 член; ця їхня кількість дедалі зростає – лише за годину вона збільшилася на 48 осіб).