З лісгоспів Кіровоградщини масово вивозили деревину на продаж

Прокуратура Кіровоградщини викрила протиправний механізм масштабного експорту високоякісної деревини з держлісгоспів Кіровоградщини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Доведено, що з лісових господарств Кіровоградщини за кордон під виглядом низькосортної продукції за заниженими цінами вивозили на реалізацію цінні породи деревини. Щомісяця близько по 500 кубометрів.

На території Кіровоградської, Черкаської та Рівненської областей правоохоронці затримали чотири вантажівки, що незаконно везли за кордон майже 100 кубів деревини та пиломатеріалів.

Триває слідство.