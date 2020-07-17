В Олександрії знов скоротили час роботи ресторанів і розважальних закладів

Сьогодні, 17 липня, виконком Олександрійської міської ради ухвалив рішення заборонити на період карантину роботу закладів ресторанного господарства, громадського харчування та закладів розважальної діяльності на території Олександрії після 23-ї години.

Повідомляє «Голос Громади».

Нагадаємо, раніше виконком ухвалив рішення заборонити на період карантину роботу ресторанів та розважальних закладів на території Олександрії після 22-ї години.

Однак, 09 липня, виконком олександрійської міської ради послабив власне «заборонне» рішення стосовно режиму роботи закладів громадського харчування і розважальної діяльності у період карантинуна виконком та дозволив вищезгаданим закладам працювати до 24-ї години – за умови дотримання ними вимог санітарних протиепідемічних норм.