Карантин і дитячий відпочинок: на Кіровоградщині розпочали працювати два дитячі табори 

З 1 серпня на Кіровоградщині відкрили двері два дитячих табори “Бригантина” у Новоархенгельську та “Чайка” у Гайвороні, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кірвоградської ОДА».
У своїй роботі вони будуть керуватись постановою, у якій визначені тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину”, – зазначила головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук під час засідання, у п’ятницю, 31 липня.
Серед основних рекомендацій такі:
- Прийматимуть до закладів тих дітей, які проживають у межах регіону, де розташовується табір.
- Під час прийому до табору, а також під час усього відпочинку кожного дня діти проходитимуть температурний скринінг. Усі показники фіксуватимуть у журнал.
- До закладу не допускатимуться діти, у яких під час прийому виявили ознаки респіраторних захворювань або температуру тіла понад 37,2 °C.
- Діти, у яких температура підвищилась уже під час відпочинку, будуть ізольовані. Згідно алгоритму дій, медпрацівник табору має викликати «швидку», яка доставить хворих до лікарні для встановлення діагнозу.
- Роботу працівників оздоровчих закладів організовуватимуть «вахтовим» методом у межах однієї зміни. Персонал аналогічно буде проходити щоденний скринінг. У разі виявлення симптомів хвороби людей ізолюватимуть і доставлятимуть до медзакладів для обстеження і проходження тестування на коронавірус.