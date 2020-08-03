Карантин і дитячий відпочинок: на Кіровоградщині розпочали працювати два дитячі табори 

0
Дитячий оздоровчий табір "Чайка"

З 1 серпня на Кіровоградщині відкрили двері два дитячих табори “Бригантина” у Новоархенгельську та “Чайка” у Гайвороні, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кірвоградської ОДА».

У своїй роботі вони будуть керуватись постановою, у якій визначені тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину”, – зазначила головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук під час засідання, у п’ятницю, 31 липня.

Читайте також:  У міського голови Олександрії з`явився ще один радник

Серед основних рекомендацій такі:

  1. Прийматимуть до закладів тих дітей, які проживають у межах регіону, де розташовується табір.
  2. Під час прийому до табору, а також під час усього відпочинку кожного дня діти проходитимуть температурний скринінг. Усі показники фіксуватимуть у журнал.
  3. До закладу не допускатимуться діти, у яких під час прийому виявили ознаки респіраторних захворювань або температуру тіла понад 37,2 °C.
  4. Діти, у яких температура підвищилась уже під час відпочинку, будуть ізольовані. Згідно алгоритму дій, медпрацівник табору має викликати «швидку», яка доставить хворих до лікарні для встановлення діагнозу.
  5. Роботу працівників оздоровчих закладів організовуватимуть «вахтовим» методом у межах однієї зміни. Персонал аналогічно буде проходити щоденний скринінг. У разі виявлення симптомів хвороби людей ізолюватимуть і доставлятимуть до медзакладів для обстеження і проходження тестування на коронавірус.
Читайте також:  У Кіровоградській ОДА призначили нового керівника управління молоді та спорту

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ