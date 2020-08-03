Карантин і дитячий відпочинок: на Кіровоградщині розпочали працювати два дитячі табори 

З 1 серпня на Кіровоградщині відкрили двері два дитячих табори “Бригантина” у Новоархенгельську та “Чайка” у Гайвороні, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кірвоградської ОДА».

У своїй роботі вони будуть керуватись постановою, у якій визначені тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину”, – зазначила головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук під час засідання, у п’ятницю, 31 липня.

Серед основних рекомендацій такі: