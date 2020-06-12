Всупереч карантину життя триває: у Приютівській амбулаторії та навчальному закладі громади тривають ремонти

У Приютівській об’єднаній територіальній громаді турбуються про населення й створюють комфортні умови для їх життя, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні, в будівлі Приютівської амбулаторії розпочали ремонтувати одну з палат.

За даними сайту громади, вже замінено системи електроживлення та завершено обшивку стін гіпсокартонними листами та проводиться їх шпаклювання, здійснюється підготовка до встановлення металопластикових дверей.

З 4 лютого на базі Приютівської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини запрацював маніпуляційний кабінет з функціями денного стаціонару. Хворі, як і раніше, мають змогу прийти до приміщення амбулаторії та отримати медичні послуги.

Також, за період з лютого по червень 2020 року в будівлі амбулаторії за кошти місцевого бюджету здійснено ремонт службової кімнати для лікарів та однієї палати на 2 ліжка. В ході проведення ремонтних робіт були встановлені сучасні металопластикові двері, відремонтовано стіни, стелю та оновлено підлогу.

Велика частка бюджету громади йде на освіту, так в приміщені Користівського ліцею Приютівської селищної ради, рамках виконання цих робіт, підрядною організацією здійснено утеплення стель мінеральною ватою.

У двох навчальних кабінетах завершується улаштування підвісних стель типу, «Армстронг» також роботи завершуються у бібліотеці, великому приміщенні для заняття фізичними вправами та сходовому майданчику.

Зокрема, у с. Ізмайлівка розпочали перекриття даху над гаражами, який зірвало внаслідок сильного буревію й вже створено міцний каркас односхилого даху з більш надійними кріпленнями. При розрахунку крокви також враховувались зимові опади, вага покрівлі і сильні вітрові навантаження.

Фото: Приютівська ОТГ.