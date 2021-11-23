Кіровоградщина: у межах “жовтої” зони планують посилити карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров`я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин у “жовтій” зоні епіднебезпеки, яка діє у Кіровоградській області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Зміни будуть передбачати, що для роботи закладу необхідний буде повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів, а не тільки перша доза.
В межах “жовтого” рівня в області, який продовжили до 31 грудня, заборонено:
• проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території,
• заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
• заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів тощо.
Заклади освіти працюватимуть за такими умовами:
• дитячі садки та 1-4 класи шкіл працюватимуть стаціонарно,
• 5-12 класи шкіл та інші заклади освіти вимагатимуть особливих умов. Для роботи у звичному режимі понад 80% персоналу закладу освіти мають бути щепленими хоча б одною дозою вакцини проти COVID-19.