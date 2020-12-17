Коронавірус: на Кіровоградщині приріст хворих, нові смерті та випадки одужання

На ранок 17 грудня 140 мешканців Кіровоградської області захворіло на COVID-19, зокрема 99 осіб одужало й, на жаль, 4 померло. Повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА

Нові випадки коронавірусу зареєстрували:

шістдесят чотири у м. Кропивницькому;

дванадцять у м. Олександрія;

п’ять у Благовіщенському районі;

чотири у Бобринецькому районі;

один у Добровеличківському районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

шість у Новгородківському районі;

п’ять у Новоархангельському районі;

вісімнадцять у Новомиргородському районі;

один у Новоукраїнському районі;

шість в Олександрійському районі;

один в Олександрівському районі;

сім в Онуфріївському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 8 жителів з Добровеличківського району, по 1 з Новомиргородського району та м. Світловодськ, а також 54 з м. Олександрія.

Померли від наслідків коронавірусної інфекції 4 мешканці області: два чоловіки 70 та 83 років з м. Кропивницький, 60-річний чоловік з Олександрівського району та жінка 69 років з Кропивницького району.