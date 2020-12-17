Коронавірус: на Кіровоградщині приріст хворих, нові смерті та випадки одужання

На ранок 17 грудня 140 мешканців Кіровоградської області захворіло на COVID-19, зокрема 99 осіб одужало й, на жаль, 4 померло. Повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА
Нові випадки коронавірусу зареєстрували:
шістдесят чотири у м. Кропивницькому;
дванадцять у м. Олександрія;
п’ять у Благовіщенському районі;
чотири у Бобринецькому районі;
один у Добровеличківському районі;
один у Знам’янському районі;
один у Компаніївському районі;
чотири у Кропивницькому районі;
три у Маловисківському районі;
шість у Новгородківському районі;
п’ять у Новоархангельському районі;
вісімнадцять у Новомиргородському районі;
один у Новоукраїнському районі;
шість в Олександрійському районі;
один в Олександрівському районі;
сім в Онуфріївському районі;
один в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 8 жителів з Добровеличківського району, по 1 з Новомиргородського району та м. Світловодськ, а також 54 з м. Олександрія.
Померли від наслідків коронавірусної інфекції 4 мешканці області: два чоловіки 70 та 83 років з м. Кропивницький, 60-річний чоловік з Олександрівського району та жінка 69 років з Кропивницького району.