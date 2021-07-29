Щоб в олександрійських голів кварталкомів не опускалися руки…

Міська влада Олександрії вирішила матеріально заохотити голів квартальних комітетів, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про виділення коштів для виплати одноразової винагороди головам квартальних комітетів було ухвалено на останній сесії Олександрійської міської ради за їхню активну громадянську позицію, сумлінне виконання завдань, покладених на квартальні комітети та з метою створення сприятливих умов для реалізації повноважень; відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про органи самоорганізації населення».

Отже, ці грошові винагороди за свою повсякденну громадську роботу в первинних «органах самоорганізації» – квартальних комітетах, згідно з рішенням депутатського корпусу, заслужили 47 голів. Загальна сума становить 113 200 гривень. Суми одноразових виплат залежать також від кількості домогосподарств на території квартального комітету, кількості наданих послуг населенню, таких як видача довідок, заключених договорів на вивіз сміття та інших умов. Загалом дані виплати становлять від 1700 до 4100 гривень.