Кримінальні події тижня в Олександрії: крадіжки і ДТП

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшли 525 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 82 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у відділі моніторингу поліції.

25 березня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 58-річної мешканки міста про те, що невідома особа в під’їзді житлового будинку заволоділа сумкою з мобільним телефоном, гаманцем та особистими речами заявниці, завдавши їй матеріальні збитки на загальну суму близько 3000 гривень.

Минулого тижня в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 38-річного мешканця м. Олександрії. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

А 2 квітня поліція отримала повідомлення від 60-річного мешканця Олександрійського району: за час його відсутності вдома невідома особа проникла до території його домоволодіння, звідки викрала дві плити пічного опалення, електрообладнання, різні металеві вироби та особисті речі заявника, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму 1000 грн.

Кілька днів тому у скоєнні злочину було викрито 30-річного мешканця міста. Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення»).

За ці дії законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

6 квітня до Олександрійського районного відділу поліції звернулися представники одного з інтернет-провайдерів міста: у них невідома особа з монтажного ящика викрала обладнання фірми, спричинивши матеріальні збитки на суму близько 1420 грн . За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого також ч.3 ст.185 ККУ («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»), за що передбачене і аналогічне покарання (позбавлення волі на строк від трьох до шести років).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 2 випадки дорожньо-транспортних пригод. Далі – про один з них.

9 квітня о 13:20 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софіївській в м. Олександрія, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мототранспорту. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що учасниками даної пригоди стали водії легкового автомобіля «Шкода» та мотоцикла марки «Геон», водій останнього в результаті ДТП отримав тілесні ушкодження, але після надання йому медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям кожного з водіїв згідно правил дорожнього руху України.

Також минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 148 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 88 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 26 осіб (ст.178 КУпАП).

Протягом минулого тижня працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 11 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.