Майже 4 тони харчових продуктів потрапили під заборону реалізації на Кіровоградщині

У результаті проведення понад 160 тисяч експертиз та понад 340 тисяч лабораторних досліджень на ринки Кіровоградської області не допустили до продажу харчові продукти та сировину загальною вагою 3 тонни 961 кг.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Під заборону потрапили: м’ясо і субпродукти, молочна продукція, риба, овочі та фрукти. Також до реалізації не допустили 28 080 яєць.

Під час проведення ветеринарно-санітарної експертизи на ринках виявлено 118 випадків інвазійних хвороб тварин (ехінококоз, фасціольоз, дикроцеліоз) та 67 випадків незаразних хвороб (аспірація легень). Овочі та фрукти не допустили до реалізації через підвищений вміст нітратів та незадовільні органолептичні показники. Молоко та молокопродукти мали підвищений рівень кислотності, ІІІ ступінь чистоти, гіркий присмак, а також реалізовувалися у використаних пластикових пляшках, що є порушенням правил торгівлі. Встановлено, що частина молока була від хворих на мастит корів.

Вживання неякісних продуктів харчування може призвести до тяжких інфекційних захворювань та нашкодити здоров’ю.