Мешканець Кіровоградщини вирощував добрячу плантацію маку на присадибній ділянці

У рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою “Мак”, працівники Голованівського відділу поліції отримали інформацію про вирощування нарковмісних рослин місцевим мешканцем, яка у ході перевірки знайшла підтвердження.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час проведення огляду домоволодіння та присадибної ділянки поліцейські виявили й вилучили 850 рослин маку, висотою близько метра.

Їх зразки направлено на дослідження до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочато за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.