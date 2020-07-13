Доплата за придбання трудового стажу. Скільки доведеться сплатити за вихід на пенсію?

Влада підготувала жителям України, які планують виходити на пенсію, нові складнощі. Тепер досягнення пенсійного віку не є саме по собі підставою для отримання виплат, для цього треба попередньо мати відповідний сплачений трудовий стаж. У випадку, якщо його недостатньо – необхідні роки можна буде докупити.

Так, тим, хто хоче вийти на пенсію у 2020 році, треба мати 27 років стажу. До 2028 року ця цифра зросте аж до 35 років.

Цікаво, що роки стажу можна придбати не відразу, а оплачуючи частинами протягом визначеного часу.

За підсумками реформ, за оцінками експертів, багато українців більше не зможуть оформити пенсійні виплати у віці 60 років, оскільки не матимуть обов’язкового стажу. Рік стажу обійдеться у суму до 25 тисяч гривень, необхідна до сплати сума розраховується за формулою з базою, заснованою на розмірі єдиного соціального внеску (ЄСВ). На сьогодні це 1039 гривень.

Стаж буде дорівнювати ЄСВ *Коефіцієнт* Кількість місяців. У цьому випадку коефіцієнт залежить від кількості років, потрібних майбутньому пенсіонерові.

Якщо застосувати цю формулу розрахунку, то вийде що:

за 1 рік потрібно буде заплатити 24 936 грн,

за 2 роки потрібно буде заплатити 44 885 грн,

за 3 роки потрібно буде заплатити 59 847 грн,

за 4 роки – 69 820 грн,

і нарешті, за 5 років – 74 808 грн.

Це приблизний розрахунок, заснований на чинному прожитковий мінімум. Якщо він буде збільшений, що спричинить і збільшення ЄСВ.

Також можна буде зробити покупку по частинах. В такому випадку, поки не буде оплачений повністю страхового стажу, то пенсія оформлятися не буде.

За 2019 рік можливістю докупити стаж скористалося біля 3 тисяч громадян України.