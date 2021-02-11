На черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради вирішено надати дозвіл на встановлення меморіальних дошок на закладах освіти і охорони здоров`я на честь двох олександрійців, повідомляє «Голос Громади».

Одна з двох меморіальних дошок буде встановлена на будівлі олександрійського загальноосвітнього навчального закладу №2 (вул. Святомиколаївська, 1) на вшанування Олександра Швеця, учасника бойових дій в зоні АТО/ООС, який загинув внаслідок осколкових поранень при виконанні службового обов`язку; герой свого часу навчався у цій школі;

інша – на фасаді адміністративного корпусу Олександрійської міської центральної міської лікарні (вул. Ярмаркова, 15) на честь Олександра Водолазкіна, який працював у даному закладі головним лікарем з 1981 по 1998 рік.

Рішення виконком ухвалив, розглянувши протокол засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки від 4.02.2021 р.