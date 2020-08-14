На Кіровоградщині «дали добро» на проведення концертів

На території Кіровоградської області встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, тож за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів проведення концертів в області дозволили.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби.

Однак, організатори концерту повинні забезпечити виконання постанови Кабміну «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного лікаря України, а саме:

1. При проведенні концерту має бути визначена відповідальна особа, яка проводить температурний скринінг безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2°C або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов’язків.

2. На вході до території/місця проведення заходу та в місцях масового скупчення відвідувачів організовуються місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту та наноситься тимчасове маркування для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метри.

3. Для уникнення черг рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю. Для заходів просто неба територія проведення заходу повинна бути огороджена.

4. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів загальної площі огородженої території для заходів просто неба.

5. У разі розміщення учасників концерту на сидячих місцях стадіону відстань між окремо встановленими місцями для сидіння повинна становити не менше 1,5 метри (без урахування дітей віком до 14 років).

Також організатори заходу повинні забезпечити:

• наявність достатнього запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками (респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні, захисні рукавички);

• постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в службових санвузлах та санвузлах загального користування;

• дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі, в усіх громадських та службових зонах спиртовмісними дезінфікуючими засобами протягом часу роботи в посиленому режимі;

• розміщення додаткових контейнерів/урн для засобів індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального користування (на вході, санвузлах тощо);

Вимоги щодо використання засобів індивідуального захисту та дотримання фізичного дистанціювання не поширюються на осіб, що виступають у сценічному образі (музикантів, танцюристів, ведучих тощо), на час безпосереднього проведення концерту.

Відвідувачі концерту зобов’язані:

• чітко дотримуватись вказівок організаторів щодо дотримання протиепідемічних заходів;

• не відвідувати заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить, біль в горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо).

З метою запобігання скупченню людей і можливому поширенню захворювання до проведення концерту організаторам необхідно розрахувати скільки осіб може одночасно перебувати на стадіоні з урахуванням протиепідемічних вимог та проінформувати про це населення через засоби масової інформації та інші джерела.